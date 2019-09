© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante la conferenza stampa della vigilia di Parma-Sassuolo il tecnico dei neroverdi Roberto De Zerbi ha fatto un primo bilancio dei nuovi acquisti e in generale sul rendimento della sua formazione nelle prime quattro giornate di campionato: "Con la SPAL avevamo 6 nuovi e non è facile arrivare a giocare in maniera collaudata mettendo dentro tante novità. Siamo migliorati rispetto all'anno scorso e lo dico perché ci credo e perché ci penso. Se confrontate le 4 partite contro le stesse squadre, Torino, Roma, Sampdoria e SPAL avevamo fatto 1 punto e stavolta abbiamo fatto 6 punti, abbiamo migliorato notevolmente rispetto all'anno scorso. Poi è tutto migliorabile e contestabile ma dal mio punto di vista stiamo facendo bene al di là del primo tempo con la Roma".