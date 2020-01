© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato anche di mercato nella conferenza stampa alla vigilia della gara con la Sampdoria: "Se fossero tutti sani, non avremmo avuto necessità. Abbiamo qualche esigenza e cerchiamo di vedere prima se riusciamo a chiudere qualcosa o se rimaniamo così. Domani convoco Marlon e Defrel, non sono a disposizione ma me l'hanno chiesto e mi fa piacere. Se rientrano gli infortunati, il mercato migliore del Sassuolo non lo fa nessuno".