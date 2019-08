© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Locatelli nuovo Sensi? A rispondere è Roberto De Zerbi , tecnico del Sassuolo, nella conferenza stampa odierna. "Abbiamo un centrocampo con diverse qualità. Spero che questo sia l'anno di Locatelli, punto tantissimo su di lui. E' maturato molto rispetto all'anno scorso, si sta completando e gli manca l'ultimo step per arrivare a fare il salto. Ha tutto e deve completarsi. Questa è una mia investitura ma sarà il campo a dire se giocherà. Mi aspetto tanto da lui ma anche da Rogerio o da Caputo, con quest'ultimo che non deve dimostrare nulla. Ha già fatto tanto, l'allenatore stravede per lui. E' sempre il campo che giudica, può fare il centravanti in un attacco a tre, è intelligente, completo, è un acquisto importante".