Sassuolo, De Zerbi: "Se alziamo l'asticella magari Locatelli, Boga e Berardi possono restare"

Nel corso della conferenza stampa pre Juventus, Roberto De Zerbi ha parlato anche di Raspadori. "Raspadori si gestisce da solo. L'ho detto tempo fa: è un piccolo Magnanelli, è nato grande. Ha la testa di un veterano, non serve stargli troppo addosso. Se lo meritava già prima l'esordio da titolare. Purtroppo per lo spazio ma per fortuna per lui per avere un modello, ha trovato Caputo davanti. Non c'è pericolo per la sua crescita".

Sui gioielli di mercato. "Pensiamo alla gara di domani, a finire il campionato nel migliore dei modi. Locatelli, Boga, Berardi, chi ha mercato, sono intelligenti per capire cosa sia meglio per la loro carriera. Se il Sassuolo riesce ad alzare il livello anche per l'anno prossimo, ad alzare anche la richiesta a noi stessi, sarà più facile far sì che Locatelli, Boga e Berardi possano pensare di restare un altro anno".