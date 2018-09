Sassuolo, De Zerbi su Babacar: "Forse l'avevate sottovalutato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro l'Empoli, valida per la quinta giornata di Serie A, l'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi s'è così espresso sull'impiego di Babacar: "Per me è sempre stato importante, anche in ritiro quando veniva un po' sottovalutato per il campionato della passata stagione. A Torino potevo anche metterlo prima, ma non l'ho fatto perché giocare con 4 attaccanti a 25 minuti dalla fine era un po' presuntuoso allo Stadium. Sicuramente giocherà, poi vedremo se dall'inizio o a gara in corso. Noi dobbiamo ritrovare tutte le nostre certezze e Boateng e Babacar giocheranno insieme quando le ritroveremo. Quest'anno abbiamo alzato la qualità della rosa e quindi la competizione si alza: stanno fuori tanti giocatori forti nelle altre squadre e così anche nel Sassuolo. Sette-otto titolari stanno un po' più avanti rispetto agli altri, ma questo non vuol dire che giocheranno sempre. Noi abbiamo un giocatore, che non ha ancora giocato un minuto, ma che è un potenziale campione come Boga. Poi Djuricic, Brignola e Matri, forse qualcuno lo dimentica ma non io".