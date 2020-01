© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, l'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato anche delle strategie di mercato del club in questo mese di gennaio: "Sono stato chiaro e obiettivo sulla squadra, ho parlato con la dirigenza. Abbiamo fatto una riunione per capire i tempi di recupero per Chiriches, Defrel e Marlon che non sono immediati, quindi ho fatto le valutazioni del caso, a seconda delle tempistiche dei recuperi, vanno fatte delle scelte col senno del prima perché dopo è tardi".