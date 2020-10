Sassuolo, De Zerbi: "Vittoria sporca ma non possiamo essere contenti del gioco"

Roberto De Zerbi al termine di Sassuolo-Crotone 4-1 ha analizzato il match del Mapei Stadium, parlando in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni.

Cosa le è piaciuto?

"La voglia di vincere e la voglia di soffrire. Non sempre si può essere brillanti e belli. Per il livello di squadra che siamo noi, non siamo tra le prime quattro che magari le vincono quasi sempre quando fanno prestazioni non bellissime, vincerla noi è segno di maturità e ho fatto i complimenti ai giocatori. Quando abbiamo fatto delle partite belle e abbiamo perso subivamo critiche, ora siamo dall'altra parte e vuol dire che stiamo andando avanti".

Cosa avete sofferto di più?

"Prendere un solo aspetto oggi sarebbe sbagliato. Eravamo sporchi tecnicamente, non abbiamo letto delle situazioni di gara nella maniera giusta. Ci ostinavamo a giocare dentro al campo ma dovevamo prendere ampiezza e la palla giocava piano".

Hanno segnato i tre Nazionali di Mancini.

"Motivo di grande soddisfazione. Spero facciano bene, facciano gol, con prestazione da protagonisti. Loro da noi devono determinare e lo possono fare anche in Nazionale ma anche loro non sono stati brillantissimi oggi".

Caputo?

"Può crescere ancora nella condizione fisica e se ha ancora margini di crescita e fa due gol vuol dire che ci siamo".

Qual è il vostro obiettivo?

"Non lo so, non dobbiamo pensare a niente, dobbiamo spingere quanto più possiamo. Dobbiamo essere contenti di aver vinto una partita sporca ma non dobbiamo essere contenti del gioco. Dobbiamo essere ingordi, ci dobbiamo prendere tutto: vogliamo il gioco che ci porti al risultato, non per politica societaria o convinzione mia ma perché crediamo sia la strategia migliore".

Chiriches?

"Vediamo. Deve fare degli esami e poi valuteremo".