© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato anche di Domenico Berardi: "È stato travisato quello che ho detto, io non mi riferivo al fatto che Berardi non si allenasse bene, dicevo che se in allenamento in generale si sbaglia l'ultimo passaggio 8 volte su 10, in partita accade pari pari, ma vale per tutti. In allenamento non hai l'adrenalina della partita, la gente sugli spalti...magari si tende ad assere più superficiali e poi questo si paga in partita, vale per tutti, non solo per Berardi. Io se devo dire una cosa a Domenico la dico a lui da solo, ma io sono contentissimo di lui, è uno dei migliori per rendimento, è altruista, lavora per la squadra, è un esempio, vorrei che tutta la squadra avesse il suo atteggiamento. La fascia di capitano gli ha fatto bene".