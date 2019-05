Sassuolo, De Zerbi: "Vorrei rimanere ma le cose si fanno in due"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, nella conferenza stampa odierna ha parlato anche del suo futuro. “A me farebbe piacere rimane, ma le cose si fanno in due. Ci incontreremo e ognuno farà le proprie richieste perché io ho qualche esigenza per migliorarci ancora in un campionato che sarà ancora più difficile di questo. La quota salvezza in questa stagione non si è alzata per caso, ma perché è aumentato il valore delle squadre in lotta”.