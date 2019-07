Sassuolo, ecco Obiang: "Mi ha convinto De Zerbi. Sono più maturo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pedro Obiang è pronto a diventare un giocatore del Sassuolo e a tornare in Serie A dopo l'esperienza del passato con la maglia della Sampdoria: "Sapevo che prima o poi sarei tornato in Italia. La trattativa è iniziata con la chiamata di De Zerbi ancora prima che iniziasse il mercato. Non ci credevo, poi abbiamo continuato a parlare e adesso eccomi qua".

Che Obiang ci dobbiamo aspettare adesso?

"Molto più maturo, d'altronde adesso ho 27 anni. Ho tanto da dare, ritroverete un giocatore diverso".

Come vedrebbe Lukaku in Serie A?

"Farebbe un piacere al calcio italiano, sta crescendo tantissimo e potrebbe fare bene".