Futuro ancora incerto per Babacar. L'attaccante del Sassuolo, come riportato da La Gazzetta di Modena, interessa a diverse squadre. Al momento non ci sono però moltissime indicazioni, ma si potrà trovare un punto d'accordo con chi è interessato al calciatore ex Fiorentina. A confermarlo Giovanni Rossi, ds della società neroverde.