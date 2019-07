Sassuolo, i colpi ufficiali: certezza Caputo. Toljan può essere la sorpresa

Soliti movimenti di mercato interessanti per il Sassuolo di mister De Zerbi. In difesa oltre a Marco Sala e al riscatto di Rogerio dalla Juventus è arrivato Jeremy Toljan dal Borussia Dortmund. Così come Andrew Gravillon dall'Inter. A centrocampo la scommessa con ottica futura è legata a Hamed Junior Traore, classe 2000 ex Empoli arrivato dalla Juventus. Sempre dall'Empoli ecco il colpaccio Francesco Caputo, uno degli attaccanti più prolifici della scorsa stagione nonostante la retrocessione del club toscano.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; TOLJAN, Magnani, Ferrari, ROGERIO; Duncan, Locatelli, TRAORE'; Berardi, Babacar, CAPUTO. All: De Zerbi (confermato).