La SPAL per lui non ha ancora chiuso, così il Sassuolo si fa sotto per Kevin Bonifazi stando a quanto rivela la redazione di Sky: l'infortunio alla caviglia che terrà Ferrari ai box per diverso tempo, come confermato da De Zerbi in conferenza stampa, costringe Carnevali a tornare sul mercato dei difensori. I neroverdi ora pensano al centrale del Torino, da tempo finito nel mirino di Vagnati, che lo rivorrebbe alla SPAL.