Sassuolo, l'obiettivo del mercato di gennaio è non fare mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Il mercato dipende dagli infortunati, perché non dobbiamo dimenticare di avere giocatori di valore. Abbiamo Chiriches, Marlon, Defrel, fuori. Bisogna vedere quanto ci vorrà per recuperarli, se avremo grandi difficoltà è chiaro che interverremo sul mercato. Ma l'obiettivo è non fare nè uscite né entrate". Ha parlato chiaro Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, circa 10 giorni fa, dopo la sconfitta del Sassuolo con il Genoa. Le parole, per ora, sono confermate dai fatti perché ad oggi l'obiettivo dei neroverdi nel calciomercato di gennaio è quello di non fare mercato.

Ieri è stata ufficializzata la cessione di Mazzitelli all'Entella in prestito con obbligo di riscatto. Vanno definite alcune situazione come ad esempio quella di Tripaldelli, in rotta con la società dopo aver detto di no al rinnovo (il calciatore vuole andare via a titolo definitivo) e quelle che riguardano Alfred Duncan e Mehdi Bourabia, richiestissimi sul mercato e, soprattutto il secondo, impiegati meno del solito quest'anno. Greg Defrel potrebbe recuperare nel giro di poche settimane e se darà garanzie dal punto di vista fisico, non ci saranno acquisti in attacco perché il Sassuolo si ritiene coperto con lui, che può ricoprire più ruoli, senza dimenticare il giovane talento Raspadori e Traoré, che può ricoprire più ruoli (Duncan, se dovesse rimanere, e Locatelli possono anche agire da trequartisti).

Chiriches ha giocato solo 4 gare, Marlon si è fatto male nel suo miglior momento. Se i due giocatori dovessero rientrare nel giro di poche settimane, il Sassuolo non interverrebbe sul mercato (questa sarà la settimana decisiva per capire al meglio le loro condizioni). La società ritiene di aver fatto bene in estate. Alcuni calciatori, come ad esempio Chiriches e Defrel, non hanno ancora espresso il loro potenziale causa infortunio, Obiang è entrato nei meccanismi solo da poche settimane, Toljan e Kyriakopoulos si stanno adattando e sono in crescita. Il mercato è volubile e tutto può cambiare nel giro di poche ore, forse anche minuti e secondi. Al momento però la strategia del Sassuolo a gennaio appare chiara.