Sassuolo, la Juve pensa alla cessione di Rogerio. Premier attenta

La Juventus, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, sta valutando le offerte in arrivo per il terzino Rogerio, attualmente in prestito al Sassuolo. Il pressing dalla Premier è sempre più insistente e di fronte ad una buona offerta potrebbe partire, si legge. Sulle sue tracce ci sono Wolverhampton, Newcastle e soprattutto Chelsea.