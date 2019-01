Sassuolo, Locatelli: "Non dobbiamo farci intimidire dal Napoli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista del Sassuolo, Manuel Locatelli, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Coppa Italia contro il Napoli in programma per domenica. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club neroverde: "Abbiamo finito l'anno come non volevamo, sarà una partita difficile ma siamo convinti delle nostre possibilità. Il gruppo è unito, andiamo avanti insieme e cercheremo di recuperare quello che abbiamo perso. Contro l'Atalanta abbiamo sbagliato l'approccio alla partita, a Napoli daremo tutto. La Coppa italia è un obiettivo importante, non dobbiamo farci intimidire dagli azzurri, siamo giovani e dobbiamo fare un passo alla volta per crescere e migliorare. Abbiamo fatto belle partite e l'unico rammarico è aver chiuso il 2018 come non volevamo. Possiamo fare sempre di più. Fisicamente sto bene, ho passato un periodo dove non giocavo tanto ma ore sono felice. Il mio ruolo? Posso giocare sia mezzala che regista, l'importante è stare bene mentalmente e fisicamente".