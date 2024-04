Juventus, Locatelli: "Alcaraz grande giocatore. I tre punti l'unica via per stare bene"

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Cagliari-Juventus, secondo anticipo del venerdì della 33ª giornata di Serie A, Manuel Locatelli, centrocampista della formazione bianconera ha preso la parola attraverso i microfoni di SkySport per analizzare i temi del match: "Stasera dobbiamo cercare i tre punti, che sono l'unico modo che conosciamo per stare bene. Alcaraz? È un grande giocatore, qualcosa cambierà con lui in campo, ma i concetti saranno sempre gli stessi".

Che gara si aspetta?

"Sono tutte gare mai facili qui, sporche, con il pubblico che spinge e un grande allenatore. Dovremo avere lo stesso entusiasmo di sempre per riuscire a portare a casa la vittoria".

La certezza delle cinque italiane in Champions League lo scorso anno vi toglie un po' di pressione in vista del raggiungimento dell'obiettivo stagionale?

"Giocare alla Juve dà sempre pressione, ma noi puntiamo solo ad arrivare più in alto possibile. Noi però pensiamo solo a noi, a vincere stasera e ad arrivare in finale di Coppa Italia".

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Udinese, anticipo delle 20:45 di questa sera della 33ª giornata di Serie A. Per quanto riguarda la compagine bianconera spicca la titolarità di Alcaraz al posto di McKennie a centrocampo. Padroni di casa che invece, presentano due novità rispetto alle ipotesi della vigilia Hatzidiakos al posto di Obert nel tridente difensivo e Gaetano come trequartista anziché Deiola.

Cagliari (3-4-1-2): Scuffet; Mina, Dossena, Hatzidiakos; Nandez, Sulemana, Makoumbou, Augello; Gaetano; Luvumbo, Shomurodov. Allenatore: Ranieri.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Alcaraz, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.