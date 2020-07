Sassuolo, Magnanelli: "Crediamo ancora all'Europa. Stiamo bene, ci proveremo"

vedi letture

Il capitano del Sassuolo, Francesco Magnanelli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del centenario della società neroverde: "Questa è una giornata bellissima, essere qua è motivo di soddisfazione. Ho iniziato il percorso al Sassuolo da lontanissimo. Giorgio Squinzi è stato una guida totale, abbiamo sempre cercato di seguirlo e continuiamo anche ora che non c'è più. Tolti quattro o cinque giocatori di talento siamo una squadra che ha un'idea e per questo riusciamo a fare bene. De Zerbi ci aiuta tantissimo. Crediamo ancora all'Europa, ci sono 15 punti, siamo in un buon momento e ci divertiamo. Ci proveremo fino a quando la matematica ci dirà che non potremo più farcela".