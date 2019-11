Sassuolo, Magnanelli: "Il Bologna ha un'anima. Ma vogliamo i 3 punti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il capitano del Sassuolo Francesco Magnanelli ha parlato durante un evento pubblico nel centro cittadino al 'Salotto Regina'. Queste le sue parole in vista della sfida col Bologna di domani, come riportato da Sassuolonews.net: "Sarebbe fondamentale chiudere con tre punti prima della sosta, vorrebbe dire affrontare le gare toste che ci aspettano dopo con una classifica migliore e un po' più di tranquillità. Il Bologna ha un'anima e ora ha un qualcosa in più che arriva dal suo allenatore ma, se saremo il Sassuolo che dico io, allora abbiamo buone possibilità di vincere".