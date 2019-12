© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito le formazioni ufficiali di Sassuolo-Napoli, posticipo della 17esima giornata di Serie A. In casa Sassuolo nemmeno panchina per Domenico Berardi, non al meglio fisicamente. In attacco, alle spalle di Caputo, De Zerbi ha schierato Duncan, Traorè e Boga.

In casa Napoli Gattuso conferma il 4-3-3 e ha preferito Callejon a Lozano.

Sassuolo (4-2-3-1) - Pegolo; Muldur, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Duncan, Traorè, Boga; Caputo. All. De Zerbi.

Napoli (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All.: Gattuso.