© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A Dazn, al termine della gara pareggiata contro la Sampdoria, parla il centrocampista del Sassuolo, Pedro Obiang. Queste le sue parole: "Per come si era messa è una vittoria. Abbiamo fatto di tutto per vincere, alla fine abbiamo ottenuto un punto. Molto emozionante tornare in questo stadio, adesso cerco di fare il meglio per il Sassuolo. De Zerbi ci dà sempre grandi indicazioni, mi dice sempre di recuperare tanti palloni ed essere grintoso".