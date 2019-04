Sassuolo, occhi puntati sul talentino Celentano del Teramo

Fonte: Tuttoc.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sassuolo guarda ai nuovi prospetti che stanno crescendo in Serie C: secondo quanto raccolto da TuttoC.com il club emiliano avrebbe infatti già messo gli occhi su Lorenzo Celentano, terzino classe 2001 del Teramo, attualmente in forza alla Berretti ma con una presenza in Coppa Italia Serie C. Il giovane potrebbe essere ceduto in estate, ma poi rimanere in prestito in Abruzzo anche nella prossima stagione