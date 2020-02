vedi letture

Sassuolo-Parma 0-1 dopo i primi 45': Gervinho si fa subito perdonare

Termina con il vantaggio degli ospiti in primo tempo della sfida tra Sassuolo e Parma, con il gol di Gervinho (al rientro da titolare dopo il "caso" che lo aveva spinto fuori squadra nelle scorsa settimane, ndr) a sbilanciare la contesa in favore della squadra di D'Aversa. Il tecnico, ammonito dopo una protesta per una gomitata di Berardi a Gagliolo, verrà squalificato dal Giudice Sportivo e non potrà seguire in panchina la sfida al Torino del prossimo turno.

Inizio di partita che vede i ducali leggermente superiori agli avversari, sempre pericolosi però quando la palla arriva dalle parti di Boga. E proprio l'ivoriano crea l'occasione migliore per i padroni di casa, saltando netto Darmian sulla sinistra e scodellando al centro per l'inserimento di Obiang, che sbatte su Colombi. Insiste il Sassuolo, ma lasciando troppo spazio alla ripartenza del Parma, che non perdona: Cornelius riceve sulla sinistra e si buona parte del campo palla al piede, servendo a Gervinho un pallone comodo comodo da insaccare a porta vuota. Risposta subitanea della squadra di De Zerbi, con Caputo che si libera al tiro da ottima posizione, ma spedisce a lato. Il primo tempo di conclude con un cambio: fuori Darmian, infortunato, dentro Laurini.