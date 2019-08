Sassuolo, per Babacar si fa avanti il Besiktas

© foto di Giacomo Morini

Sirene turche per El Khouma Babacar, centravanti in uscita dal Sassuolo. Nelle ultime ore, riporta 'Sky', s'è fatto avanti il Besiktas con un'offerta allettante: il giocatore senegalese vorrebbe restare in Italia, ma l'offerta arrivata da Istanbul è di quelle importanti e non è da escludere che quella bianconera possa essere la sua nuova destinazione.