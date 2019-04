Sassuolo, Rogerio: "Finché non siamo salvi non possiamo star tranquilli"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rogerio, terzino del Sassuolo, ha così parlato a Sky Sport prima dell'incontro in casa della Fiorentina: "Vogliamo chiudere il campionato nel migliore dei modi e la salvezza non è ancora matematica, dobbiamo stare concentrati e finché non abbiamo raggiunto l'obiettivo non possiamo essere tranquilli. La Fiorentina al di là dei risultati ha sempre giocato un buon calcio e con il cambio di allenatore esprimono cose importanti. Hanno una rosa forte, ci serviranno la stessa attenzione e grinta viste con l'Udinese per fare un risultato positivo".