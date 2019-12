Sassuolo, rosa da puntellare a gennaio: i possibili colpi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha sfruttato tutta la rosa a sua disposizione nel corso di questa stagione, mandando in campo 'addirittura' 4 portieri tra campionato e Coppa Italia e alcuni giovani talenti come il 2002 Piccinini e il 2000 Pellegrini, elementi delle giovanili. Tutti i giocatori della rosa hanno trovato spazio nel corso di questa prima parte di stagione. Chiaramente, c'è chi ha giocato di più e chi ha giocato di meno ma il tecnico ha attinto a piene mani dalla rosa neroverde. Si avvicina il mercato di gennaio ed è tempo di pensare alle possibili novità.

"La società ha allestito una rosa importante e di qualità. Abbiamo tanti infortunati che presto recupereremo, non penso ci sia bisogno di tornare sul mercato. Ovvio che se il mister ritiene ci siano da fare interventi siamo pronti a concordarli assieme. Se c'è una necessità la società è presente" ha detto Giovanni Carnevali, a.d. neroverde, ai microfoni della Gazzetta di Modena. Il Sassuolo dunque potrebbe anche non intervenire sul mercato ma la sensazione è che qualcosa verrà fatto, magari in attacco.

Il passaggio al 4-2-3-1, avvenuto in maniera continuativa a fine ottobre, permette a De Zerbi di sfruttare tutti i suoi elementi offensivi (Defrel è stato fermo per infortunio e dovrebbe rientrare a inizio 2020) ma impedisce al tecnico di cambiare la partita a gara in corso. In panchina, senza l'infortunato Defrel, c'è solo il giovane Raspadori o il centrocampista offensivo Traoré. Ecco che i neroverdi potrebbero pensare a un nuovo attaccante, magari a un giocatore duttile in grado di ricoprire più ruoli nello scacchiere tattico neroverde, una sorta di 'nuovo Defrel'. Il resto dipenderà dalle uscite ma non dovrebbero esserci grandi movimenti.