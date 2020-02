Sassuolo show, Roma al tappeto: 3-0 dopo i primi 45 minuti

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è da poco concluso il primo tempo di Sassuolo-Roma. Al termine dei primi 45 minuti il punteggio è di

LE SCELTE INIZIALI - Roberto De Zerbi sceglie Ferrari al posto dello squalificato Peluso per fare coppia con Romagna. Kyriakopoulos terzino sinistro, a centrocampo Obiang con Locatelli dietro ai trequartisti. Caputo al centro dell'attacco mentre alle sue spalle agirà il trio composto da Berardi, Djuricic e Boga. Paulo Fonseca risponde con Santon a destra e Spinazzola a sinistra. Coppia di centrocampo Veretout-Cristante, poi Under con Pellegrini e Kluivert alle spalle di Dzeko.

LA ROMA PARTE BENE, IL SASSUOLO SEGNA - La squadra di Fonseca parte molto bene, con i giallorossi subito padroni del gioco. Passano pochi minuti però e il Sassuolo, in contropiede, trova la rete del vantaggio. Difesa altissima della Roma, Caputo scappa sul filo del fuorigioco, manda Mancini a farfalle con una finta, e mette il pallone dove Pau Lopez non può arrivare.

SASSUOLO SHOW, CAPUTO RADDOPPIA - La Roma accusa il gol, il Sassuolo inizia a giocare benissimo sulle ali dell'entusiasmo. Passano 10 minuti ed il Sassuolo raddoppia: ripartenza favolosa dei neroverdi con Berardi che riceve sulla destra e serve l'accorrente Toljan. Il terzino neroverde serve a rimorchio di prima Caputo che non ha problemi e superare Pau Lopez.

DOMINIO NEROVERDE, SEGNA ANCHE DJURICIC - La Roma non c'è, il Sassuolo fa quello che vuole in campo. Mancini prova il lancio lungo per allontanare il pallone, Caputo intercetta e la palla arriva a Berardi: filtrante preciso per Djuricic che si presenta davanti a Pau Lopez e non sbaglia. 3-0 dopo neanche mezz'ora di gioco.

TIMIDA REAZIONE GIALLOROSSA - Dopo la terza rete il Sassuolo rallenta un po' i ritmi. Prova a farsi rivedere in avanti la Roma, grazie ai suoi uomini di maggior qualità. Il Sassuolo però si difende con ordine e chiude il primo tempo in vantaggio di 3 reti.