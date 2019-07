Sassuolo, Traoré negli uffici per firmare: sinergia con la Juventus

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la buona stagione all'Empoli, Hamed Junior Traoré giocherà la prossima stagione nel Sassuolo. Oggi, come riporta Sky, il centrocampista è stato nella sede milanese dei neroverdi per firmare i documenti per il suo approdo in Emilia. Un'operazione in sinergia con la Juventus.