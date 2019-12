Sassuolo, Tripaldelli: "Con la Juve gran partita, ora pensiamo al Perugia"

Alessandro Tripaldelli, esterno del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per analizzare il match contro il Perugia: "Sicuramente per noi è una chance fondamentale per metterci in mostra, sarà da non sottovalutare. Sicuramente dobbiamo fare bene. Con la Juventus è stata una grande partita, ora siamo concentrati per questa sfida".