Sassuolo, tutto troppo facile. Al Mapei quattro ceffoni per il Chievo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: Sassuolo-ChievoVerona 4-0 (4' e 45' Demiral, 47' Locatelli, 57' Berardi)

I pronostici della vigilia davano il Sassuolo favorito, ma il risultato finale è roboante e rappresenta una condanna o quasi per il ChievoVerona. Il risultato finale vede i padroni di casa vincere per 4-0, frutto di due gol nella prima frazione e altrettanti nella ripresa. Torna a vincere il Sassuolo dopo oltre due mesi dall'ultima volta, mentre i clivensi perdono l'ennesima occasione per reagire.

Partenza a razzo. C'è chi si aspetta una partita con poca velocità, invece il campo bagnato - a causa della copiosa pioggia - rende il gioco vivace senza possibilità di annoiarsi. Almeno nei primi 20' di gioco, prima di far prendere il sopravvento al tatticismo e al gioco spezzettato. Infatti il Sassuolo passa avanti dopo quattro giri di lancette con Demiral, protagonista con un bel colpo di testa su traversone di Lirola dalla destra. Nulla da fare per Sorrentino, mentre Consigli dall'altro lato evita l'immediato pari del Chievo. Prima dell'ausilio del VAR.

Giaccherini segna, ma è tutto inutile. L'ex Juventus e Napoli trova l'angolo giusto al 9', ma l'arbitro Maggioni è chiamato al video e annulla la rete del folletto veronese per un fallo di Barba su Bourabia in avvio di azione. Tutto inutile, dunque, per il Chievo che rischia di affondare sotto i colpi di Berardi. E' un presagio di quanto accadrà nel secondo tempo, perché nella prima frazione Sorrentino riesce a evitare il peggio.

Ancora Demiral. Quando la situazione sembrava destinata a restare bloccata sull'1-0, almeno fino al rientro negli spogliatoi, arriva il raddoppio e lo realizza nuovamente Demiral. Il difensore elude la marcatura di Hetemaj e, su corner dalla destra, supera il 40enne portiere clivense. Sorride De Zerbi, Di Carlo decisamente no.

Che fine ha fatto il Chievo? E' questo l'interrogativo di inizio ripresa perché, se fino al raddoppio neroverde s'era vista una formazione ancora in gioco, nel secondo tempo i veronesi sembrano essere rimasti negli spogliatoi. Il tris emiliano arriva in apertura di frazione con Locatelli, al 57' è il turno di Berardi che sfrutta al meglio l'assist di Babacar. E' sprofondo gialloblu, che non riescono a tornare in gara riservando così una gioia al Sassuolo di De Zerbi. Piove sul bagnato - è proprio il caso di dirlo viste le condizioni meteo al Mapei - per il Chievo che al 90' fallisce un rigore con Giaccherini.

I numeri. I neroverdi mancavano al successo da inizio anno (3-0 contro il Cagliari il 26 gennaio), da quel momento in avanti un black-out: tre punti in otto gare, ma la vittoria odierna proietta la compagine a 35 punti. Il Chievo non ha mai vinto nel 2019 e ha raccolto otto ko in undici incontri, l'aritmetica retrocessione in Serie B si avvicina sempre più. Da qui a fine maggio, perciò, c'è da salvare almeno l'onore.