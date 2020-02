Scadenza 2020 - Da Aranguiz a Dzyuba: gli altri, in giro per l'Europa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da Mertens in poi, questa mattina vi abbiamo raccontato il mondo dei parametri zero. Quelli futuri, i giocatori in scadenza al termine della stagione. Un panorama ampio e variegato, in cui abbiamo scelto i migliori profili, i più interessanti anche e soprattutto per l'Italia. Ma quali sono gli altri calciatori che possono arrivare a fine contratto?

Dalla Premier League - Al Bournemouth gioca Ryan Fraser, ala sinistra 25enne, valutato (dati transfermarkt) sui 35 milioni di euro. Il Liverpool di Klopp vola anche senza fare troppo affidamento su Adam Lallana, mentre il Burnley potrebbe privarsi del 28enne centrocampista centrale Jeff Hendrick.

Dalla Ligue 1 - Non solo Cavani e Meunier: chi vuole un portiere può guardare in casa Nizza, dove si libererà a zero l'argentino Walter Benitez. Sempre in casa PSG c'è il 17enne Aouchiche: fantasista pronto a dare qualità anche altrove. E al Monaco gioca Jemerson, difensore centrale brasiliano 27enne.

Dalla Liga solo Garay: gli altri - Il difensore del Valencia è l'unico profilo di altissimo livello in scadenza in Spagna. Ma in Germania c'è qualità: Aranguiz del Bayer Leverkusen, per esempio. O Janik Haberere, centrocampista del Frigurbo. Sognate un centravanti? Allo Zenit gioca un colosso come Artem Dzyuba.