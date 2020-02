© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Götze è tornato? Fino a un certo punto. Il disturbo del metabolismo che ha rallentato la sua carriera sembra ormai alle spalle, ma il tedesco classe '92 non è mai davvero tornato ai livelli dei suoi primi anni al Borussia Dortmund. Tornato in giallonero nel 2016 dal Bayer Monaco, non è riuscito a riprendersi un post da titolare. E anche in questa stagione è sembrato più un'utile comparsa.

Secondo addio in programma. Il club vorrebbe trattenerlo al Signal Iduna Park, ma gli ha proposto un ingaggio più basso del 30% rispetto a quello attuale. Un'offerta che al momento non soddisfa il fantasista, pronto a dire arrivederci e grazie, forse in via definitiva. L'Hertha Berlino ci pensa, gli interessamenti delle big straniere sono al momento parte di un passato che difficilmente tornerà.

I numeri di Gotze in questa stagione

Presenze: 16 (11 in Bundesliga)

Minuti: 579 (487 in Bundesliga)

Gol: 3 (3 in Bundesliga)

Assist: 1 (0 in Bundesliga)

Dove può andare: le percentuali

Borussia Dortmund 40%

Hertha Berlino 30%

Altra destinazione 30%