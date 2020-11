Scaroni: "Milan da titolo? Nel budget di quest'anno non abbiamo inserito nemmeno il 4° posto"

vedi letture

Paolo Scaroni ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Gr Parlamento' all'indomani della vittoria del Milan contro la Fiorentina che ha permesso ai rossoneri di portarsi a +5 sulle seconde in classifica. Nonostante l'allungo, il numero uno del club rossonero resta piuttosto cauto sulla possibilità di vincere lo Scudetto: "Non mi spingerei così avanti", ha detto Scaroni che prosegue. "Oggi siamo sulla buona strada, ma non ancora alla fine. Per di più non abbiamo inserito né lo scudetto né l’ingresso in Champions nel budget di quest’anno, quindi non pronuncio queste parole: non abbiamo previsto questi obiettivi, poi se arrivano sono contento. Di sicuro stiamo vivendo una soddisfazione fantastica, essere primi è bellissimo ma non bisogna farsi prendere dall’ebbrezza.

Due i protagonisti di questo Milan: Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma. "Ibra è più di un giocatore, è una icona, un personaggio unico del mondo del calcio - prosegue Scaroni -. È un grande successo che il Milan anche senza Ibra continua a performare bene, ma non vedo l’ora che torni perché sono sicuro che con lui il Milan performerà ancora meglio. Su Donnarumma dico che mi ha fatto molto piacere sentirgli dire pubblicamente che ama il Milan. Posso dire che l’amore è contraccambiato e quando ci si ama in questo modo ci sono le condizioni per andare avanti insieme".