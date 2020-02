© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lecce in vantaggio contro il Torino grazie ad uno splendido gol di Alessandro Deiola. Angolo per i salentini, con Saponara che appoggia basso al limite dell’area di rigore per l’accorrente Deiola: l’ex Cagliari apre il piattone senza pensarci e trova una parabola imparabile che si infila alle spalle di Sirigu. Al minuto 11 Lecce-Torino è 1-0.