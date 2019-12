Schirò e Agoume: chi sono i possibili giovani nell'emergenza Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il no al Sassuolo in estate e una stagione da leader in Primavera. Thomas Schirò, classe 2000 dell'Inter, è tra le ipotesi young nell'emergenza a centrocampo di Antonio Conte. Senza Roberto Gagliardini, Stefano Sensi e Nicolò Barella, oltre che con Kwadwo Asamoah ai box, il tecnico ha solo tre giocatori in mezzo: Marcelo Brozovic, Matias Vecino e Borja Valero. Dunque è possibile che almeno in panchina nelle prossime uscite compaiano dei ragazzi della cantera. Uno di questo è il centrocampista polivalente, playmaker, mediano e trequartista di Novara, che a Interello ha una ricca bacheca nel corso della sua giovane carriera. L'altro è Lucien Agoume, classe 2002 preso in estate a suon di milioni dal Sochaux. Due anni più giovane dell'italiano, ha già fatto capolino tra i professionisti senza mai ancora esordire. Quattro presenze e apprendistato alla corte di Armando Madonna, il camerunese di Yaoundé può essere una delle scommesse per il finale di stagione di Conte. Se le giocherà, in un momento così delicato?