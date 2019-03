Scolari: "CR7? Impossibile pensare che sarebbe arrivato così in alto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Felipe Scolari, attuale tecnico del Palmeiras, ha allenato Cristiano Ronaldo facendolo debuttare con la Nazionale portoghese (20 agosto 2003, Portogallo-Kazakistan 1-0): "Ricordo tutto. Era il momento giusto per iniziare a inserire un giocatore “speciale” in un gruppo di compagni molto più grandi ed esperti: per il giovane Cristiano non era facile, anche perché giocavamo in maniera differente rispetto al suo Sporting. Eppure si inserì subito, trovò il suo posto. Aveva potenziale, determinazione, qualità che iniziavano a comparire, ma era impossibile pensare che sarebbe arrivato così in alto. Se ce l’ha fatta, è perché lo ha meritato".