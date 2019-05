Sconcerti (Corriere) sull'Inter: "In una partita buttati via gli ultimi 2 anni"

"In una partita buttati via gli ultimi due anni". Questo il titolo dell'analisi con cui Mario Sconcerti, prima firma del Corriere della Sera, commenta quest'oggi il pesante ko dell'Inter contro il Napoli: "L’Inter a Napoli non ha perso solo una partita, ha buttato via qualunque cosa avesse costruito negli ultimi due anni. A Napoli si può perdere, ma non così e non quando a una giornata dalla fine il risultato conta solo per una squadra in campo. È stata una chiusura netta prima di tutto con se stessa. L’Inter non vuole essere squadra, non ci riesce. È sbagliata nella personalità e non ha abbastanza risorse tecniche per vincere da sola le partite. È un insieme di numeri due guidati da un altro ottimo frequentatore di quella zona. [ ] Non è ancora fallita la stagione, ma è fallito il progetto. Non c’è mai stata crescita, un salto di qualità. Niente ha mai smosso questo convoglio pesante e lento, autoreferente, mai dentro il tempo, sempre in fuga nel futuro, che quando arriva non cambia mai il presente. Un’Inter sempre in battaglia con se stessa senza sapere mai chi vince alla fine queste battaglie, perché non c’è mai fine. La sconfitta di ieri non è illogica, è solo volgare", un estratto del pensiero di Sconcerti.