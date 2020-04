Scontro Lega-AIC, venerdì nuovo incontro. Il congelamento degli stipendi al centro del dibattito

E’ stato fissato per la giornata di venerdì il secondo round dell’incontro fra Lega di Serie A e AssoCalciatori per trovare un accordo sul tema degli stipendi dei calciatori. A riportare la notizia è il Corriere dello Sport che divide in due il tema.

Per quanto riguarda i tagli degli stipendi ogni società perseguirà una propria strada, sulla falsariga di quanto fatto dalla Juventus nei giorni scorsi, mentre sul fronte del congelamento degli emolumenti per i mesi “colpiti” dall’emergenza sanitaria è ancora tutto in ballo. Una fetta dei calciatori prima di parlare delle mensilità attuali vorrebbe, infatti, veder saldate quelle precedenti, con la proposta attuale che punta alla possibilità di ritardare dal 30 maggio al 30 giugno il termine ultimo dello stipendio di marzo.