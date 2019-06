Scontro Roma-Totti, Pallotta valuta la segnalazione alla Consob

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pallotta non poteva restare a guardare dopo le parole di Francesco Totti, e stando a La Repubblica oggi in edicola, dopo la replica gelida, il club da ieri valuta seriamente la possibilità di una segnalazione alla Consob delle parole del suo ex capitano. Nel mirino ci sono le oscillazioni significative del titolo in Borsa, che dopo una flessione significativa ha chiuso in rialzo.