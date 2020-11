Sentenza Napoli, avv. Barra Caracciolo: "Processo alle intenzioni, il TAR può far ripetere la gara"

L'avvocato Francesco Barra Caracciolo, intervistato dal Corriere dello Sport, si è espresso così sulla sentenza che ha decretato la sconfitta a tavolino del Napoli contro la Juventus e il conseguente -1 in classifica per i partenopei: "Il Giudice Sportivo scrisse che l’ordinamento sportivo prevale sulle ordinanze dell’ASL. Non è assolutamente vero e infatti la Corte Federale non ha ripetuto questo passaggio. Nella gerarchia delle fonti, l’ordinanza dell’ASL sta sopra il protocollo del CONI. Ma la Corte, per confermare la prima sentenza, ha fatto un processo alle intenzioni, inventandosi la storia che la volontà del Napoli di non giocare la partita, volontà non dimostrabile, rendeva inefficace l’impossibilità sopravvenuta”.

Il legale della Juventus nella vicenda calcioscommesse, nonché consigliere amministrativo del Napoli durante la presidenza Naldi, ha commentato infine al quotidiano anche la possibilità di ricorrere al TAR: “Il Napoli potrebbe ricevere un risarcimento in forma specifica, secondo la norma 2058 del codice civile. Vi faccio un esempio: se subisco un danno alla macchina, me la riparano. Nel caso del Napoli, il risarcimento consisterebbe nel disputare la partita con la Juventus".