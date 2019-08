Serie A 2019/2020, il calendario del Napoli: alla 2a lo scontro con Sarri

Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Mert Cetin, centrale turco classe '97 del Gençlerbirliği, è un nuovo difensore della Roma: operazione da 3,5 milioni di euro. Un investimento del club per questo giocatore che il ds Petrachi ha seguito a lungo. Per lui, nella scorsa stagione, 25 presenze (22 da titolare e per 90'...