Serie A, AIC chiede sospensione degli allenamenti. Otto squadre hanno già detto "stop"

L'Associazione Italiana Calciatori chiede alla FIGC anche l'interruzione degli allenamenti: dopo lo stop alle competizione interne, il sindacato dei calciatori si è mosso concretamente presso la federazione per ottenere la messa a riposo degli atleti, ritenendo l'allenamento un'attività potenzialmente rischiosa alla luce dell'emergenza Coronavirus. Per il momento sono otto le squadre ad aver aderito: Lazio, Fiorentina, Milan, Bologna, Brescia, Cagliari, SPAL e per ultimo il Genoa. Continuano ovviamente gli allenamenti le cinque squadre impegnate in Europa, quali Juventus, Inter, Atalanta, Napoli e Roma.