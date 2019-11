© foto di Federico Gaetano

Il Parma batte 2-0 la Roma e fa un bel balzo in avanti in classifica. Grazie a questi tre punti infatti, i Ducali scavalcano in colpo solo Fiorentina e Verona e si portano all'ottavo posto con 17 punti. Passo falso della Roma, che fallisce l'assalto al terzo posto: la squadra di Fonseca resta quinta a 22 punti insieme all'Atalanta.

Inter 31

Juventus 29*

Lazio 24

Cagliari 24

Roma 22

Atalanta 22

Napoli 19

Parma 17

Fiorentina 16

Verona 15

Torino 14

Udinese 14

Sassuolo 13*

Milan 13*

Bologna 12

Lecce 10

Genoa 9

Sampdoria 9

Spal 8

Brescia 7*