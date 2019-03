Serie A, classifica aggiornata: la Samp aggancia la Lazio a quota 42

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Sampdoria batte il Sassuolo ed aggancia, momentaneamente, la Lazio a 42 punti in clasifica. I blucerchiati sono così in piena corsa per l'Europa.

Juventus 75

Napoli 57

Milan 51

Inter 50

Roma 47

Torino 44

Atalanta 44

Lazio 42**

Sampdoria 42*

Fiorentina 37*

Parma 33

Sassuolo 32*

Genoa 30

Cagliari 30*

Udinese 25**

SPAL 23

Empoli 22

Bologna 21

Frosinone 17

ChievoVerona 10

*una gara in più

** Lazio e Udinese devono recuperare una gara

ChievoVerona penalizzato di tre punti