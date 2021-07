Serie A, convocata l'assemblea di Lega per mercoledì 7 luglio

vedi letture

È stata convocata per mercoledì 7 luglio, alle 15:30 in prima convocazione e alle 17:30 in seconda, l’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A. Si discuterà della fatturazione dei diritti TV per la stagione sportiva 2021/22, eventuali offerte da parte delle emittenti per il Campionato Primavera 1, offerte per Pacchetti non esclusivi per la Coppa Italia e Supercoppa Italiana per il territorio italiano e internazionale e per le prossime tre stagioni.