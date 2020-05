Serie A e tamponi: il calcio cerca di isolare i positivi per evitare la diffusione del contagio

Repubblica oggi in edicola spiega che i test che le società di Serie A stanno effettuando in queste ore servono a isolare eventuali calciatori positivi prima di venire a contatto con altri giocatori. C'è inquietudine per i dieci asintomatici tra Fiorentina e Sampdoria ma le società italiane stanno effettuando questi esami proprio per evitare che i contagi si diffondano. La preoccupazione, difatti, è circoscritta, anche perché durante gli esami non ci sono stati contatti tra contagiati e resto della squadra.