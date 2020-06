Serie A, ecco come funziona l'algoritmo. In ultima analisi ci può essere il sorteggio

Nel corso del Consiglio Federale odierno, la Lega di Serie A ha deciso anche come funziona l'algoritmo in caso di cristallizzazione dei campionati e impossibilità di portarli a termine con playoff e playout.

I punti totali accumulati in classifica fino al momento della sospensione definitiva rimangono invariati, ma a loro vanno aggiunti i punti risultati dalla moltiplicazione della media punti realizzata nelle gare disputate in casa per il numero di partite rimanenti da giocare secondo il calendario. A cui poi andranno aggiunti, col medesimo calcolo, i punti derivanti dalla moltiplicazione della media punti per le gare in trasferta.

Insomma: Punti conquistati + (media punti conquistata in casa * numero partite mancanti in casa) + (media punti conquistata in trasferta * numero partite mancanti in trasferta)

Nel caso in cui si dovessero registrare situazioni di parità, l'ordine della classifica tiene conto:

- dei punti negli scontri diretti (solo se tutte le squadre coinvolte li hanno disputati entrambi)

- differenza reti segnate e subite negli stessi incontri (solo se tutte le squadre coinvolte li hanno disputati entrambi);

- differenza fa la media a partite di reti segnate e subite fino alla sospensione

- del maggior numero di reti segnate in media a partita fino alla sospensione definitiva

- del minor numero di reti subite in media a partita fino alla sospensione definitiva.

- del sorteggio.