Serie A, ecco il protocollo! Il documento definitivo per la ripresa degli allenamenti di squadra

vedi letture

Come anticipato dal ministro Spadafora, arriva finalmente a livello ufficiale il protocollo per la ripresa degli allenamenti della squadre di calcio professionistico e degli arbitri. Pochi minuti fa, attraverso il portale dell’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio, è stato diffuso il comunicato che consentirà ai club di Serie A, Serie B e Serie C la ripresa degli allenamenti collettivi a tutti gli effetti. Tra le novità del documento, la necessità di effettuare test ogni 4 giorni, la possibilità di evitare il maxi-ritiro preventivo per tutta la squadra, con l’isolamento fiduciario che scatta soltanto nel momento in cui venga accertata la positività di un calciatore al COVID-19. Qui potete trovare un'analisi approfondita del documento, che è invece disponibile in versione completa a questo link.