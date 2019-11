Serie A, Europa League e Supercoppa: riparte il cammino della Lazio

Fonte: Dall'inviato a Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Archiviata la sosta per le nazionali e messi alle spalle i giorni di riposo concessi da Inzaghi, oggi riparte il cammino della Lazio. La squadra al completo (fatta eccezione di Vavro ancora in nazionale) si ritroverà nel pomeriggio presso il centro sportivo di Formello per cominciare a preparare il prossimo mese molto delicato. Serie A, Europa League e Supercoppa italiana: da qui a Natale i biancocelesti si giocheranno una fetta importante della propria stagione. Nel mirino c’è il Sassuolo, l’ostacolo più imminente, ma lo sguardo è più ampio e già proiettato a Riad, dove il 22 dicembre i biancocelesti si giocheranno il primo trofeo stagionale contro la Juventus. Dai neroverdi ai bianconeri: in mezzo Cluj, Udinese, Juventus, Rennes e Cagliari. Cinque partite tra Serie A ed Europa League prima di cercare di portare a casa la 6° coppa dell’era Lotito.

Se nella competizione europea il percorso è ormai compromesso, visto che al Cluj basta un punto in due partite per eliminare la squadra di Inzaghi, in campionato la situazione è molto buona: 3° posto in classifica, miglior differenza reti e una striscia di 4 vittorie consecutive alle spalle. Sarà importante gestire al meglio le forze, per evitare di arrivare a fine dicembre con il fiato corto. Come accaduto da inizio stagione, il tecnico cercherà di fare delle rotazioni ragionate, sperando che non ci siano intoppi legati a infortuni non prevedibili. A proposito di infortuni, Radu la scorsa settimana è tornato in gruppo dopo aver smaltito la lesione di primo grado al flessore della coscia sinistra. Sarà a disposizione per la trasferta di Reggio Emilia di domenica (ore 15.00), mentre sono attese novità su Marusic, anche lui sulla via del recupero dopo lo stesso infortunio.