Serie A, giornata di attesa per il protocollo: CTS chiederà di certificare origine tamponi

Giornata di attesa per il responso del Comitato Tecnico Scientifico sul protocollo della Serie A per gli allenamenti collettivi. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, al netto di alcuni nodi difficilmente risolvibili (soprattutto quello della quarantena), i consulenti del Governo chiederanno alla FIGC di mettere nero su bianco come troverà i tamponi. In un momento nel quale a livello generale si fatica a trovare i test, una sorta di garanzia che le squadre di calcio si sobbarchino i relativi oneri senza gravare sulla collettività.